中職》好想再對決恰恰 !嘟嘟要把握最後一次機會

「嘟嘟」潘威倫渴望再和「恰恰」彭政閔進行最後對決。（資料照）

〔記者倪婉君／台南報導〕「當然會想啊!不然沒機會了，沒辦法再看他的恰式打法。」就算「恰學長」彭政閔對自己的對戰打擊率很高，而且他的「恰式打法」也很難纏，但身為台灣職棒最多勝的「嘟嘟」潘威倫，渴望再和他進行最後對決。

由於跳過這次台南系列戰先發，嘟嘟沒辦法和恰恰對決，但他表示自己的身體狀況越來越好，可望下周重返一軍，也有機會在25或26日洲際球場，再和恰恰對決最後一次。

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中信兄弟彭振閔。（記者黃志源攝）

「能跟這種『神級』打者對戰這麼多次，是我的榮幸，對我來說也很有意義。」嘟嘟說。若翻開兩人職棒生涯的對戰數據，恰恰生涯累計對嘟嘟180打數敲出69支安打，包含6發全壘打，本季則是對戰6打數2安打。不管是恰恰，或是3年前引退的陳金鋒，嘟嘟都覺得能和他們對決是寶貴收穫，「那都是我職業生涯的回憶和經驗，很慶幸，能有這樣的機會，和他們對決。」

談到兩位賢拜，嘟嘟認為都很難纏，但特性不同，「鋒哥是長打的破壞性很強，恰恰學長則是不好解決。」有多不好解決?嘟嘟忍不住笑說，「就是對他投內角，他可以打成反方向全壘打，投外角，他也可以打成反方向安打，非常全面，揮空率又低。」

問嘟嘟若在滿壘狀況一定要面對鋒哥或恰恰其中一人，要選誰呢? 他又笑說：「可以兩個都不要遇到嗎?」

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