排球》「阿非」陳菀婷復出首戰 台灣一隊直落三輕取菲律賓

「阿非」陳菀婷復出首戰領軍輕取菲律賓。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2019台中銀行盃亞洲女子排球邀請賽今在台北體育館點燃戰火，首戰由台灣一隊（極速超跑）以直落三輕取菲律賓，拿下首勝。

台灣一隊首戰碰上菲律賓聯賽冠軍隊伍Petro Gazz Angels，首局狀況頗佳以25：17勝出，次局開賽台灣一隊碰上亂流，一度以1：4落後，隨後靠著小將陳昱潔一記扣殺扳回一城，並找回節奏以25：14拿下第2局。第3局雖遭遇對手頑強抵抗，台灣隊仍穩穩以25：20勝出。

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攻下全隊最高17分的林書荷表示，今天和外援杜妲的搭配漸漸進入狀況，「剛開始會打不到她的球，但溝通後，她比較清楚我們比較習慣打什麼樣的球，今天搭配得很不錯。」

林書荷放小球。（記者林正堃攝）

此役為「阿非」陳菀婷復出後首場正式比賽，她笑說：「沒想到回歸的第一場就是國際賽，真的很開心，希望在場上有機會多得分多幫助球隊。」她提到，新任教練劉海琦接手不到1個月的時間，但帶給大家很多新的東西，「他給我們很多想法，讓我們學到不同於以往的技術。」至於這次邀請賽目標，阿非笑說：「當然是把冠軍留下來。」

陳菀婷﻿扣殺得分。（記者林正堃攝）

陳昱潔﻿扣殺得分。（記者林正堃攝）

杜妲。（記者林正堃攝）

陳昱潔﻿吊球。（記者林正堃攝）

溫以勤﻿。（記者林正堃攝）

台灣一隊直落三輕取菲律賓。（記者林正堃攝）

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