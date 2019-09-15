NBA》甜瓜效力火箭10場就遭釋出 記者曝背後原因竟是這...

昔日風光的10屆全明星「甜瓜」安東尼，已經超過9個月無球可打。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕35歲的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）去年加入火箭攜手保羅（Chris Paul）、哈登（James Harden），但三巨頭磨合不如預期，只打了10場甜瓜便遭釋出，至今仍無球可打，而今有記者上節目爆料他遭火箭棄用的原因，也透露安東尼迄今仍找不到新東家的主因。

生涯10度入選明星賽的甜瓜，遭火箭釋出後，就不曾在NBA出賽，目前仍在等待新東家，《EPSN》記者史密斯（Stephen A. Smith）在《Power 105》上節目時，表示有一位球隊助教向他透露安東尼被釋出的原因，竟然是跟數據分析的結果有關。

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「如果你是一名數據分析師，你就只會看著數據說話，」史密斯表示，「火箭數據分析團隊原則上就是每10場比賽總結一次，他們認這樣數量的樣本就已經足夠能反映出球隊問題，這正是為何上季甜瓜才為火箭效力了10場比賽就被掃地出門的原因。」

安東尼（左）去年夏天攜手哈登（右），不料最後磨合不如預期，指出賽10場就遭棄用。（資料照，法新社）

根據美媒《ClutchPoints》指出，儘管只有10場比賽，不過安東尼在這段期間的真實命中率（51.3%）、勝利貢獻值（0.48）和每48分鐘正負值（-5.9）都寫下他生涯新低，這些數據也為火箭跟他分道揚鑣的原因。

此外，史密斯也透露，到現在還沒有球隊網羅安東尼，並不是他們不想簽他，而是因為根本不敢用他。

「有一位教練這樣跟對我說，『你要知道這傢伙（安東尼）可是未來的名人堂球員，但我並不認為他能進入我們隊裡9人輪替陣容，當我往板凳看，卻看到一位未來名人堂成員，我該怎麼辦，難道我不擔心自己會得因此承擔某些責任嗎？我為何非要讓自己陷入這樣進退兩難的情境呢？」

有記者透露安東尼至今仍在尋覓新東家的原因，不是因為沒有球隊想簽下他，而是因為沒有人享承擔不必要的風險。（資料照，法新社）

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