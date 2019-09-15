MLB》美媒評比爛合約 洋基的「惡夢」已經兩季未出賽

艾斯柏瑞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美媒《Bleacher Report》日前針對大聯盟30隊的合約進行評比，預測各隊在2021年時還會承接哪些「惡夢合約」，其中台灣左投陳偉殷被選為馬林魚隊的代表，而洋基隊的代表球員則是已經兩個球季未在大聯盟出賽的外野手艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）。

艾斯柏瑞是以速度、防守見長的球員，效力紅襪7年期間曾3度榮登盜壘王，2011年更一舉榮獲金手套及銀棒獎，並在季末的MVP票選高居第二名。2013年季末，洋基以7年1億5300萬美金的合約，從世仇手上將他挖來，不料艾斯柏瑞不但無法繳出預期般的表現，更先後受到髖關節、足底筋膜炎等傷勢所苦，2018、19年都還未在大聯盟出賽過。

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根據《美聯社》的最新報導，去年8月動完臀部手術的艾斯柏瑞目前正在洋基坦帕基地進行復健，回歸還沒有明確時間表。

洋基隊目前今明兩年都還得付給艾斯柏瑞超過2100萬美金的薪水，2021年則是球隊選擇權或者500萬的買斷金。《Bleacher Report》指出，雖然到了2021年500萬美金比起屆時「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）2900萬美金的薪水可能是小巫見大巫，但到時候這筆錢還是會因為艾斯柏瑞這幾年來的窘境而在最後一刻再給洋基狠狠一巴掌。

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