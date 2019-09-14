排球》台灣二隊首戰不敵泰國 克羅埃西亞外援成「嬌點」

瑪蒂殺穿泰國防線。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台中銀行亞洲女排邀請賽第2戰，台灣二隊（中國人纖）以1：3不敵泰國U23代表隊，克羅埃西亞外援瑪蒂表示，以第1場比賽來說，今天的表現其實很不錯，相信未來會越來越好。

瑪蒂殺穿泰國防線。（記者林正堃攝）

瑪蒂吊小球。（記者林正堃攝）

前兩局泰國隊分別以19：25、22：25拿下，第3局，台灣二隊吹起反攻號角，在外援瑪蒂帶領下，以25：22扳回一城，不過第4局沒能延續反撲氣勢，最終仍以16：25敗下陣來。

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台灣二隊助教曾華鈺認為，大家都還在適應場地空間感，仍有接發球調整不完全、攔網時間過早等問題，首戰雖沒能贏下來，但整體表現超出預期。

中纖今年陣容大幅異動，球隊較為年輕化，由台灣女排隊長張瓈文領軍，本季特別找來克羅埃西亞、187公分的好手瑪蒂助拳。

首戰雖然以1：3不敵泰國，瑪蒂認為，以第1場比賽來說，搭配得其實不錯，今天她也繳出全隊最高22分，「我才剛到台灣3天，還有時差問題，身體很疲憊，加上對球隊不是很熟悉，彼此都還有進步空間。」但她認為，多給大家一些時間磨合，一切會慢慢上軌道。

羅儀璟扣殺。（記者林正堃攝）

黃蔓亞。（記者林正堃攝）

劉美菁快攻。（記者林正堃攝）

羅儀璟快攻殺球得分。（記者林正堃攝）

羅儀璟。（記者林正堃攝）

泰國獲勝。（記者林正堃攝）

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