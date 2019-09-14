籃球世界盃》最強得分手波丹諾維奇轟31分 率塞爾維亞逆轉捷克奪第5

塞爾維亞前鋒波丹諾維奇追平世界盃個人最高的31分。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕在2019年世界盃男籃賽奪冠呼聲最高的塞爾維亞，因8強不敵阿根廷無緣晉級，但他們在排名賽重整旗鼓，先擊敗美國隊，今日在下半場更是以摧估拉朽攻勢，克服前兩節的9分落後，頭號得分手波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）轟31分，最終塞軍以90：81逆轉本屆最大黑馬捷克，以第5名結束本屆賽事。

塞爾維亞上半場打完還落後捷克9分，但易籃後火力四射，第三節單節轟28：12攻勢，末節則是穩定出擊，以逆轉之姿收下第5名。

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塞爾維亞以NBA金塊主力中鋒約基奇（Nikola Jokic）、國王隊的波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）為首，在FIBA戰力評比高居第1，但8強敗給阿根廷，無緣獎牌，但仍有不少球迷將本屆MVP投給波丹諾維奇。

約基奇。（路透社）

27歲的波丹諾維奇在前役對美國，出手17次命中10球，包括7顆三分球，攻下全隊最多28分，成為打美英雄。

波丹諾維奇今日對捷克同樣神勇，又砍進7顆三分球，追平世界盃個人最高的31分，外帶4籃板、3助攻，他本屆投籃命中率55.6％及三分命中率59.2％，整屆共砍進35顆三分球，並平均每戰貢獻22.9分，是塞軍頭號得分大將。至於約基奇此役貢獻7分、14籃板及7助攻。

捷克本屆並不被看好，因陣中僅史托倫斯基（Tomas Satoransky）效力於NBA巫師隊，他此仗則貢獻13分、6助攻，成為捷克一哥，而他們期間能擊敗土耳其、巴西等勁旅，如今收下隊史最佳的第6名。

捷克收下隊史最佳的第6名。（路透社）

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