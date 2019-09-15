世界盃籃球賽最終決戰 今日賽事預告與轉播

史柯拉領軍的阿根廷與盧比歐率隊的西班牙爭冠。（外電資料照）

自由體育為您獻上本日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟例行賽，早上7點印地安人在主場迎戰雙城，為雙重賽第二戰，旅美選手張育成有望先發上陣。印地安人目前戰績86勝61敗，距離外卡席次僅1場勝差，明天雙重賽將至關重要，球迷們千萬別錯過！

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日職方面，有三場轉播帶給大家，中午12點西武對羅德，旅日投手陳冠宇最近4場登板都未失分，今有機會連3場出賽。另一場12點的賽事日本火腿交手軟銀，「大王」王柏融昨日代打並未建功，今天是否先發出賽？球迷敬請期待。下午1點則是阪神出戰巨人，央聯龍頭讀賣巨人魔術數字來到M6，此役推出菅野智之先發能否將魔術數字繼續往下調降？精采轉播請球迷朋友記得鎖定。

世界盃籃球賽下午4點法國對決澳洲，將爭奪本屆季軍。晚間8點上演冠軍之爭，史柯拉（Luis Scola）帶領的阿根廷強碰「金童」盧比歐（Ricky Rubio）、M.加索（Marc Gasol）率領的西班牙，誰能在世界舞台贏得最高榮譽？球迷們千萬別錯過！

中職部分兩地開打，統一獅持續在台南主場對戰中信兄弟，統一派出洋投羅里奇，兄弟則是楊志龍掛帥先發。另一場Lamigo桃猿對決富邦悍將，6連敗的Lamigo桃猿推出洋投李茲，悍將則由年輕小將陳仕朋迎戰。精采比賽，喜歡中職的朋友記得鎖定直播！

MLB

07:00 雙城@印地安人 FOX體育、民視

日職

12:00 西武@羅德 FOX體育

12:00 日本火腿@軟銀 FOX體育2台、FOX體育3台

13:00 阪神@巨人 緯來體育、愛爾達體育1台

世界盃籃球賽

16:00 法國@澳洲 緯來體育、ELEVENSPORTS2

20:00 阿根廷@西班牙 緯來體育、ELEVENSPORTS2

中職

17:05 中信兄弟@統一獅 ELEVEN SPORTS1

17:05 Lamigo桃猿@富邦悍將 MOMO綜合台

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