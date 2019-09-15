男籃世界盃》外界狂酸「夢幻」變「夢魘」 美國隊帕總霸氣回應了

2019世界盃男籃賽，美國隊獲得第7名，創隊史最差成績。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國隊在2019年世界盃男籃賽只獲得第7名，寫下隊史最差紀錄，面對外界排山倒海的指責，總教練帕波維奇（Gregg Popovich）也對正在批評這支球隊的人發出嚴厲的斥責。

昨（14日）美國對波蘭賽後，帕波維奇提到：「許多人認為這支美國隊應該感到羞恥，就因為我們沒有拿到金牌，這是一種非常荒謬的態度，是非常不成熟的，這些人並沒有尊重世界盃其他球隊。」帕波維奇更強調球員們已經盡了最大的努力。

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在與波蘭爭奪第7名之戰，米契爾（Donovan Mitchell）全場挹注16分、10助攻，雙十好表現加上全隊砍進12顆三分球，以87:74勝出。但仍創下2002年世錦賽第6名後的最差成績。

不過今年美國隊成績不理想，其實有跡可循，從徵招球員開始就不順遂，包括主力選手哈登（James Harden）、A.戴維斯（Anthony Davis）等球員都相繼退出，戰力已經大打折扣，最終12人名單又有球員受傷，塔圖姆（Jayson Tatum）因腳踝傷勢缺席6場比賽、史馬特（Marcus Smart）則因小腿傷勢缺席3場，就連主控沃克（Kemba Walker）最後一戰也因頸部受傷未能出賽。

雖然無緣爭冠，主帥帕波維奇仍給予高度評價，「球員的努力太棒了，他們在場上所做得事情給了人們信任。」

2019年世界盃男籃賽，美國隊已經結束全部賽事，下次國際賽將是2020東京奧運，屆時比賽會在7月舉辦，至於美國隊名單會不會有所變動，帕波維奇說道:「現在還不是考慮這個問題的時候，東京奧運距離我們還有10個月。」

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