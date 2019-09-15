中職》打到午夜才贏球 「辰總」重砲開轟：整場比賽是一場鬧劇

統一獅和中信兄弟的「傳統一戰」，打到午夜才由高國慶擊出再見安打以逆轉獲勝。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅和中信兄弟的「傳統一戰」，打到午夜才由高國慶擊出再見安打以11：10獲勝，但贏球的獅隊代總教練劉育辰賽後不見喜悅，反而重砲開轟，指「這整場比賽真的是一場鬧劇。」

統一獅高國慶擊出再見安打。（記者黃志源攝）

這場從下午5點開打的比賽，歷經兩次中斷2小時18分，總共耗時6小時53分才結束，是中職史上最長紀錄。儘管這不能列入官方紀錄計算，因為目前聯盟計算比賽時間的方式，必須扣除中斷時間。

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比賽8點11分因雨暫停，主審召集雙方總教練討論後，決定9點45分恢復比賽，但「辰總」當時就認為：「我是傾向不要繼續打，因為場地是不ok的，台南球場已經是很老的球場，這樣坑坑巴巴的場地，轉播出去也不好看，這是職業比賽，又不是盃賽非打不可。」只是兄弟總教練伯納表示要打，並向主審反應要再等一下，也獲得主審同意，結果比賽在晚上10點01分恢復進行。

比賽恢復之後，兄弟在8局上攻得6分，以10：4領先，兄弟投手江忠城在8下上場後援，但當時劉育辰出來跟主審討論場地狀況，伯納似乎受不了劉育辰和主審討論耗時，出場指著他叫罵。

中信兄弟總教練伯納上場抗議統一獅總教練劉育辰故意拖延，之後再因中信兄弟投手投出觸身球，雙方引起２度口角並對峙。（記者黃志源攝）

辰總賽後也坦言，「我也不知道他為什麼這麼凶，我就向他脫帽致意一下，當時是在下雨，我要讓選手曝露在這麼危險的狀況，我當然要向主審示意，我有我要盡的義務，這個比賽無法再進行下去。」

「這場比賽真的是一場鬧劇!」辰總認為有很多層面需要檢討，「剛才有翻規章，如果場地需要整理一個鐘頭以上，則比賽必須要終止，況且在這樣打打停停的狀況，讓投手這樣一下投一下停，對投手是很傷的事。」辰總認為主審必須在當下做出適當的決定，「因為照理來說，必須要等雨停之後才能整理場地，但是今天在整理的當下，雨都是不間斷地在下。」

辰總也清楚主審有難處，畢竟這麼多球迷進場，「但相對地，這就是他的責任。」

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