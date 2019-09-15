中職》生涯第6次再見安打 高國慶：「就死馬當活馬醫了!」（影音）

〔記者倪婉君／台南報導〕昨晚9局上打完獅隊以5：10落後，沒想到9局下半竟能上演6分大反攻，高國慶更成為擊出再見安打的功臣，賽後他說其實上去的時候就抱持平常心，「死馬當活馬醫了!」

這場獅象大戰因雨中斷兩次，整整耗時6小時53分才結束，高國慶坦言，「其實一開始的心情，應該是比較氣啦，感覺這種天氣，為什麼沒有辦法趕快決定，這樣打打停停，對球迷也不好。」但後來細想，因為這場比賽已是到季末的關鍵戰，高國慶認為主審也有他的考量，「如果這場比賽是在季初，裁判應該不會那麼拖。」

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比賽在8局下還出現雙方球員二度板凳淨空的衝突場面，都讓這場「傳統一戰」的戲劇張力十足。看到兄弟在8上就得了6分，獅隊在9局上結束還以5：10落後，高國慶則說：「看到9局下有兩人上壘的時候，我是感覺有機會了!」

統一獅陳鏞基。（記者黃志源攝）

統一獅高國慶擊出再見安打。（記者黃志源攝）

9下獅隊攻回3分後，兄弟在兩出局時換上王梓安面對滿壘局面，結果他保送陳鏞基再掉1分後，就輪到高國慶上場。「這種分數雖然要贏的機率很低，但我想他們的勝利方程式投手都用完了，所以上去時就抱著平常心。」結果高國慶一棒清壘，也形成他生涯第6次再見安打。

不過，高國慶特別歸功陳鏞基，「其實這場比賽的功臣是鏞基才對，場面都是他做出來的，MVP應該要頒給他。」陳鏞基4打數3安打5分打點，還包括一發兩分砲。

統一獅高國慶擊出再見安打。（記者黃志源攝）

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