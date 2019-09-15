MLB Live》張育成連兩打席吞K 印地安人3：2雙城

第三局

索爾普敲出左外野陽春砲，幫助印地安人以3：2超前，張育成第2打席再度被三振。

第一局

1上，羅沙里歐（Eddie Rosario）敲出右外野2分砲，本季第29轟出爐，雙城先馳得點。

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1下，林多（Francisco Lindor）獲得四壞球保送，莫卡多（Oscar Mercado）敲出左外野二壘安打，攻占二三壘，山塔納（Carlos Santana）的適時安打追回1分。

雙城先發投手索爾普（Lewis Thorpe）先後對普伊格（Yasiel Puig）、投出保送盧普洛（Jordan Luplow），再讓對手擠回追平分，追到2：2平手。



張育成在1人出局滿壘時上場打擊，首打席吞下三振。

賽前報導

印地安人與雙城昨日比賽因雨延賽，移至今天進行雙重賽，台灣野手張育成午場擔任先發第9棒三壘手，2打數無安打，晚場繼續先發，棒次往前調至第7棒。

張育成本季出賽18場，合計敲出11支安打，全壘打、二壘打和三壘打各1，累積6分打點，打擊率2成16。

印地安人先發打線

1. Francisco Lindor SS

2. Oscar Mercado CF

3. Carlos Santana 1B

4. Yasiel Puig RF

5. Jordan Luplow LF

6. Franmil Reyes DH

7. 張育成 3B

8. Kevin Plawecki C

9. Mike Freeman 2B 先發投手：Tyler Clippard

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