MLB》賈納雙響砲5打點、派克斯頓先發9連勝 洋基魔術數字M4

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洋基老將賈納（Brett Gardner）今天上演單場雙響砲、猛打賞，一人灌進5分打點，加上先發左投派克斯頓（James Paxton）5局失1分好投，終場洋基在客場以13：3輕取藍鳥，派克斯頓奪得先發9連勝。此外，洋基在美聯東區的封王魔術數字也來到「M4」。

洋基2局上先靠賈納的二壘安先得1分，3局上維特（Luke Voit）也敲二壘安添1分。4局上賈納揮出陽春砲，5局上他更揮出三分彈，幫助洋基取得6：0領先。藍鳥5局下靠小畢歇特（Bo Bichette）的高飛犧牲打追回1分。

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洋基老將賈納（中）今天上演單場雙響砲、猛打賞，一人灌進5分打點。（法新社）

洋基6局上持續猛攻，托瑞斯（Gleyber Torres）敲兩分砲，下棒維特敲擊出陽春彈添分。9局上洋基單局攻4分，包含代打福特（Mike Ford）的兩分彈，藍鳥下半局追2分，無奈分差過大，終場洋基以13：3贏球。

條紋軍團全場敲19安，賈納全場5打數3安，包含2轟，灌進5分打點。拉梅修（DJ LeMahieu）單場4安，維特2安2打點包含一發陽春砲，托瑞斯有一發兩分彈。

派克斯頓投5局被敲3安失1分，送出3次三振、2次保送，獲得本季第14勝，賽後防禦率降至3.88。派克斯頓從美國時間8月2日起，連9場先發都拿勝投，也是洋基史上第4位投手先發9連勝。

洋基老將賈納。（美聯社）

派克斯頓奪得先發9連勝。（美聯社）

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