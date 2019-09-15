MLB》王維中0.2局失3分 轉隊後首度掉分

王維中投0.2局失3分，轉隊後首度掉分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕海盜與小熊3連戰第2場，台灣旅美好手王維中5局登板，中繼0.2局失3分，小熊此役砲聲隆隆，全場狂掃14支安打，包括5發全壘打，終場以14：1大勝海盜，連兩場打爆對手。

小熊昨天以17：8大勝海盜，今天延續好手感，2局上就痛擊海盜先發投手馬佛（James Marvel），靠著1次觸身球和4支安打的串連，一舉灌進4分，索布里斯特（Ben Zobrist）、布萊恩（Kris Bryant）3、4兩局分別敲出陽春砲和2分砲，小熊前4局就取得7：1的大幅領先。

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王維中在5局上接替投球，一上來讓小熊強打捕手康崔拉斯（Wilson Contreras）擊出二壘滾地球出局，保送了索布里斯特後出現亂流，接連被海沃德（Jason Heyward）、霍納（Nico Hoerner）敲安攻占滿壘，雖然三振掉韓德瑞克斯（Kyle Hendricks），但隨後被瑞佐（Anthony Rizzo）敲出帶有2分打點的右外野安打，這支安打也把王維中打退場，接手的霍梅斯（Clay Holmes）也未能止血，連投2顆觸身球送分，這1分也記在王維中身上。

王維中此役投0.2局用26球，有17顆好球，被敲3支安打失3分，保送和三振各一，防禦率漲至3.86，這也是他回到海盜後首度掉分。

小熊攻勢不斷，霍納6局下敲出3分彈，卡拉提尼（Victor Caratini）下個半局也補上一發陽春砲，小熊終場以14：1大勝海盜，6局失1分的韓德瑞克斯收下本季第11勝。

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