MLB》佛提紐維奇繳6局失1分好投 勇士提前晉級季後賽 （影音）

勇士先發投手佛提紐維奇，繳出6局失1分優質先發。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕亞特蘭大勇士今天持續作客國民主場，勇士先發投手佛提紐維奇（Mike Foltynewic）繳出6局失1分優質先發，加上陣中主砲阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）7局上半關鍵清壘打，終場10：1大勝。此戰拿下勝利，勇士本季確定提前晉級季後賽。

1局下國民開路先鋒透納（Trea Turner）選到保送，靠著第三棒倫登（Anthony Rendon）二壘安打幫助國民先馳得點，卻也成了本場比賽唯一得分。反觀勇士前5局雖被渥斯（Austin Voth）封鎖，但在6局開始火力甦醒，連續4個半局都有攻勢，合計海灌10分，徹底擊垮國民。

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（影片:大聯盟官網）

勇士6局上趁國民換投之際扳平比數，7局上更一連打了10個人次攻下4分，包括阿庫尼亞清壘的二壘安打，一舉超前比數。接著國民牛棚輪流放火，勇士8、9兩局分別進帳2分和3分。勇士外野手馬卡奇斯（Nick Markakis）單場敲出「鐵支」4安打、二壘手阿爾比斯（Ozzie Albies）也有「猛打賞」演出，兩人合計貢獻4分打點。

佛提紐維奇6局飆5次三振，僅被敲出4支安打掉1分，收下本季第7勝，接替的三任後援投手合計3局力保不失。渥斯5.2局投球無關勝敗，有1分自責分，後援投手蘇耶洛（Wander Suero）0.1局被打2支安打，投出2次保送失2分苦吞第8敗。

此役勇士奪勝後，目前戰績93勝57敗，在國聯東區持續坐穩龍頭，距離排名第二的國民有10場半勝差，要靠著分區龍頭晉級季後賽事指日可待，就算最終掉到分區第二，也確保握有外卡席次。

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