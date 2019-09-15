日職》王柏融、清宮難填補「壽司男」空缺 日媒直言火腿失算

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿昨天輸球後，不但無緣太平洋聯盟龍頭，連續3年都確定只能在洋聯第三以下，火腿監督栗山英樹賽後為球隊戰績不佳道歉。日媒直言，火腿隊太依賴年輕選手，但「台灣大王」王柏融、清宮幸太郎，都無法填補「壽司男」萊爾德（Brandon Laird）的空缺。

日本火腿本季戰績60勝68敗5和，暫居洋聯第五，由於例行賽僅剩10場比賽，火腿隊今年已經無望爭奪洋聯龍頭，目前連爭取季後賽席次都有難度。

請繼續往下閱讀...

北海道地方報紙《道新體育》報導，火腿隊確定連續3年最多只能爭洋聯第三，執掌兵符第8年的栗山英樹表示，「真的很對不起。」向球迷致歉。

該媒直言，火腿今年可說是失算的賽季，球隊本季口號是「驀進」，但球季開幕以來戰力不齊全，先發洋投馬丁尼茲（Nick Martinez）受傷，整季未登板。6月份則是上澤直之左膝蓋骨骨折，提前報銷。

《道新體育》認為，火腿過度依賴年輕選手，打線上王柏融、清宮幸太郎都無法填補萊爾德離隊後的空缺。該媒提到，火腿隊在8月份大失速，曾歷經9連敗、8連敗，球隊夏季失速的原因，和往年使用不同的戰術、以及使用方式，可能造成球員更多的緊張感和疲勞。

王柏融本季出賽87場，有3轟、35分打點，打擊率0.256。但他進期陷入低潮，9月份至今出賽6場，共12打數僅1安，單月打擊率只有0.083。

清宮幸太郎。（資料照，記者林正堃攝）

北海道日本火腿鬥士隊監督栗山英樹。（資料照，記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法