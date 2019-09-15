MLB》柳賢振7局無失分 相隔1個月再繳優質先發

柳賢振面對大都會，繳出7局無失分優質先發。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇韓籍投手柳賢振，今天客場先發面對紐約大都會，主投7局無失分，全場飆出6次三振，僅被敲出2支安打，也是自從台灣時間8月12日對響尾蛇一戰後，中間相隔4場先發再度繳出優質投球內容。

柳賢振於8月12日在主場迎戰響尾蛇繳出7局無失分好投，奪下本季第12勝。不過之後成績大走鐘，連續3場先發都吞敗，其中有2場先發投不滿5局，且自責分多達7分。台灣時間9月5日對洛磯一戰，也是4.1局就被打退場，之後道奇教練團決定讓柳賢振跳過一次先發，相隔10天出賽，力投7局無失分，似乎收到不錯成效。

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柳賢振此役大殺四方，7局投球並未讓大都會打者踏上得點圈，從第4局到第6局連續3個半局都演出三上三下，無奈欠缺隊友火力支援，本場比賽無關勝敗，無緣拿下本季第13勝。

大都會老將戴維斯（Rajai Davis）8局下2出局滿壘上場代打，擊出3分打點二壘安打，成功打破平手僵局，成為本場比賽英雄。最終大都會3：0獲勝，牛棚投手魯戈（Seth Lugo）1局飆3K拿下本季第6勝。

此外，在國聯塞揚獎的角逐上，柳賢振此役成功讓防禦率停止上漲，再度回到競爭行列。本季目前有20場優質先發，累積12勝5敗，防禦率2.35為國聯之冠，每局被上壘率1.03則位居國聯第三，仍是國聯塞揚獎呼聲極高人選。

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