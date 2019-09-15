MLB》葛蘭基解鎖成就奪第16勝 太空人封王魔術數字M6

太空人王牌「Z魔神」葛蘭基。（法新社）



〔體育中心／綜合報導〕太空人王牌「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）今繳優質先發奪第16勝，這是他生涯首度在皇家主場考夫曼球場（Kauffman Stadium）對老東家摘勝，同時也解鎖對戰30支大聯盟球隊皆拿過勝投成就，終場太空人以6：1擊敗對手，美西封王魔術數字來到M6。

葛蘭基在731交易截止日前震撼改披太空人戰袍，轉隊後前4場出賽全數摘勝，短暫中斷2場未獲勝投後，近期則又拉出2連勝。總計替新東家出賽8場，拿下6勝1敗佳績，49.1局投球被敲49支安打，失掉17分，另有39次三振，防禦率3.10，與韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）合組王牌三本柱。

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葛蘭基生涯起步於皇家，陸續待過釀酒人、天使、道奇及響尾蛇，本季在交易大限前轉隊至太空人，過去曾4度以不同球隊成員身分作客考夫曼球場，但皆未能踢館成功。今主投6局僅失1分，加上柏格曼（Alex Bregman）及艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）開轟助陣，最終以5分之差擊敗皇家，葛蘭基終如願對老東家摘勝。

太空人今天贏球後，戰績來到97勝53敗，美西封王魔術數字降至6，有機會在與天使系列賽中自力封王，屆時若達成，將連3年稱霸美西。

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