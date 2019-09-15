MLB》響尾蛇1安打贏球止6連敗 外卡仍有希望

阿米德是響尾蛇本場比賽唯一上壘者。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今在主場交手紅人，全場只敲1支安打，且未獲得任何保送，最終仍以1：0擊敗對手，終止近期6連敗，國聯外卡仍保有一絲希望。

3局下，首名打者阿米德（Nick Ahmed）擊出越過紅人三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）上空的安打，他也是響尾蛇本場比賽唯一上壘者，球沿路滾到全壘打牆邊，左外野手范梅特（Josh VanMeter）在處理球上出現瑕疵，阿米德馬不停蹄撲上三壘，隨後戴森（Jarrod Dyson）補上中外野高飛犧牲打帶1打點，而這1分竟成勝利打點。

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3局下，戴森中外野高飛犧牲打帶1打點。（美聯社）

根據「Elias Sports Bureau」指出，響尾蛇成了至1900年以來，打完正規9局僅1名上壘者，卻有辦法帶走最終勝利的球隊。順帶一提，過去曾有過0安打獲勝案例，歷史上總共出現5次，最近一次是去年的道奇隊。

響尾蛇目前暫居國聯外卡第6名，與第2名的小熊之間還有4.5場勝差，距離例行賽結束還有13場比賽，除了與國中龍頭紅雀3連戰較具挑戰性外，其餘對手紅人、馬林魚及教士勝率都未達5成，響尾蛇勢必得把握進補機會，爭取一絲外卡出線機會。

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