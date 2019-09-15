韓職》裁判們全指他！ 老將再見投手犯規讓網友笑了（影音）

Balk-off of the Day featuring Doosan's Bae Young-soo balking in the winning run for SK. pic.twitter.com/Hg5zzc6Eps — Dan Kurtz （@MyKBO） September 14, 2019

〔體育中心／綜合報導〕韓職龍頭SK飛龍昨天和聯盟第二的斗山熊交手，雙方戰至9局下，斗山熊換38歲老將（記者林正方方土攝）救火，未料他一球未投就發生再見投手犯規，讓SK飛龍以7：6氣走對手。

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此戰9局上打完，SK飛龍還落後2分，9局下展開大反攻，連敲3安得2分追平。SK飛龍先靠短打護送跑者上二壘，接著再靠一支安打，讓球隊1出局攻占一、三壘。

斗山熊緊急派出裵英洙救火，他上場後假裝牽制一壘嚇阻跑者，卻發生投手犯規，讓SK飛龍三壘跑者輕鬆回本壘得到再見分。裵英洙還想向裁判爭論。

不少網友發現，內野4名裁判，包含主審在內，都指著裵英洙有投手犯規，連對手都指他犯規，這一幕讓網友笑翻。

曾擁有「少俠」之稱的裵英洙，待過三星獅、韓華鷹，在韓職打滾18個球季。本季出賽34場，戰績1勝2敗防禦率4.34。

此外，SK飛龍目前以84勝48敗1和，暫居KBO龍頭。斗山熊則以79勝52敗暫居第二，離首位有4.5場勝差。

裵英洙。（資料照，記者林正堃攝）

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