MLB》一朗榮膺隊史成就獎 英文演說哽咽感謝水手、球迷

鈴木一朗獲頒水手隊史成就獎。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕水手在9月15日起於主場舉辦「一朗週」主題活動，鈴木一朗賽前獲頒「隊史成就獎」的殊榮，他也全程用英文發表演說，還數度講到激動哽咽。

45歲日本傳奇名將鈴木一朗引退後，擔任水手隊指導兼球團特助，球團今天在主場舉辦主題活動，並頒贈「隊史成就獎」，表彰他為球隊的貢獻，頒獎典禮也請來馬丁尼茲（Edgar Martinez）和小葛瑞菲（Ken Griffey Jr）前來觀禮。

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鈴木一朗穿上昔日「51」號球衣上台致詞，5分多鐘的演說全程都用英文，一開口就坦言好緊張，並調侃菊池雄星，「今晚不要哭，這是個開心的場合。」

鈴木一朗獲頒水手隊史成就獎。（今日美國）

「當我在東京宣告退休時，總覺得少了什麼，原來是因為我愛的西雅圖不在這裡，」一朗致詞時表示，他想當面感謝西雅圖球迷多年來的支持，當他2001年來到這支球隊，這裡完全沒有日本球員，「我當時27歲，非常瘦小，你們有任何理由不接納我，但你們卻張開雙臂歡迎我。」

鈴木一朗目前擔任球隊指導兼球團特助，偶爾也會去小聯盟指導球員，一朗說道：「我喜歡和他們在一起，他們和我一樣，都熱愛棒球這項活動。」

回顧職業生涯時，一朗最自豪的就是能享受每一次挑戰，對每一天都充滿熱情。最後他再度感謝水手，「永遠感謝你們給我這個美好的機會，讓我在這最愛的城市打球，現在，比賽開始吧！」

滿場球迷到場觀禮。（法新社）

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