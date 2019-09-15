MLB》紅襪團隊薪資全聯盟最高、估繳4億豪華稅 恐無季後賽可打

去年的世界大賽冠軍紅襪隊，今年恐無季後賽可打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《美聯社》報導，波士頓紅襪隊今年團隊薪資高達2.42億美元，估計可能要繳1305萬美元（約新台幣4.08億）的豪華稅，全大聯盟最多，但這支去年的世界大賽冠軍隊，今年卻可能沒有季後賽可打。

紅襪團隊薪資從開季的2.39億美元，到美國時間8月31日為止，增加至2.42億美元，遠超過2.06億美元的豪華稅門檻。

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紅襪隊連兩年超過豪華稅門檻，去年總薪資為2.39億美元，遠超過上季1.97億美元的豪華稅門檻，相差逾4000萬美元，這也讓紅襪今年的選秀順位被降10個順位，來到第43順位，作為懲罰。

本季紅襪隊戰績78勝70敗，暫居美聯東區第三，已經無望爭美聯東區龍頭，就連外卡也是機會渺茫，季後賽幾乎無望。

洋基隊。（今日美國）

紐約洋基今年團隊薪資從2.25億美元，增至2.339億美元，本季需繳的豪華稅估計從398萬美元升至654萬美元。此外，洋基去年並未繳豪華稅。

芝加哥小熊本季團隊薪資從開季的2.29億美元，增至2.338億美元。估計今年要繳的豪華稅從526萬美元升至634萬美元；國聯龍頭洛杉磯道奇今年壓低薪資，有可能不用付豪華稅。

小熊隊。（美聯社）

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