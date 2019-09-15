MLB》歐提茲回憶遭槍擊當下 「我幾乎快掛了！」

紅襪名將「老爹」歐提茲。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪名將「老爹」歐提茲（David Ortiz）遭槍擊後3個月，日前公開亮相擔任紅襪隊開球嘉賓。他近日接受訪問時坦言，被槍擊的當下，「我幾乎快掛了。」

「我感覺到有股灼熱感。」歐提茲回憶當時被槍擊的過程，「當我倒下時，感到詭異，不像我自己。」他說，「人們要知道，在街上被槍擊後，不像電影那樣倒下2分鐘還能回來。不，我中槍後差點就要死了，我只有一條命，無法去藥局再買另一條命。」

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歐提茲含淚表示，自己陷入昏迷，「但人們卻批評我，好像我活該被殺似的。」他回憶，「當子彈打中我時，我首先感覺到刺痛，剛開始前5秒我以為在作噩夢。（然後）一名叫Eliezer的人，我非常感謝他，幫助了我、還帶我去醫院。」歐提茲說，「這是我從未有過的感覺，那就是努力求生存。」

歐提茲當下遭槍擊後，到醫院進行手術時，他和醫生說，「請不要讓我死，我有4個小孩，還想和他們在一起。」隔天在紅襪球團的協助下，歐提茲被送到麻省總醫院動手術。約三週後，歐提茲卻感染危急生命的急性細菌感染，影響他的消化系統，「這非常危險，我開始失去希望。」

歐提茲再一次接受緊急手術，當時他有7週時間僅透過管子和靜脈注射來補充營養，只能吞小塊的冰塊，這段時間他瘦了約40磅（約18公斤），「我一直在做噩夢，夢到自己在沙漠中找水。我嘴巴還因為太乾而醒來，感覺自己快要掛了。」

此外，歐提茲否認他是攻擊的目標，強調自己沒有捲入任何可能導致襲擊的事件，「我沒有敵人，我不知道為何有人要這樣對我。」

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