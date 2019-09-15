MLB》納瓦耶茲再見轟 水手延長賽氣走白襪 （影音）

納瓦耶茲10局下揮出再見轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西雅圖水手繼續在主場迎戰白襪，雙方鏖戰至延長賽，水手靠著捕手納瓦耶茲（Omar Narvaez）10局下揮出右外野方向打到全壘打牆最上緣的再見全壘打，以2：1氣走白襪。

水手此役由「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）掛帥先發，白襪則是推出希斯（Dylan Cease）主投。水手在5局下率先由新秀二壘手隆恩（Shed Long）陽春砲先馳得點，白襪則在7局上掌握得分機會，1出局滿壘局面，柯林斯（Zack Collins）擊出內野滾地球換回1分追平比數。

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接著4個半局，雙方並沒有太多攻勢，9局下水手攻佔得點圈，一度有向白襪說再見機會，可惜還是無功而返。不過來到10局下，水手輪到中心棒次納瓦耶茲的打擊，相中白襪後援投手卡洛米（Alex Colome）89.4英哩的卡特球，一棒揮出再見轟，只是這支全壘打因為打到全壘打牆最上緣，還經由主審透過輔助判決，才正式裁定為全壘打。

「國王」赫南德茲7局飆出4次三振，僅有1分責失，投出久違的優質先發，不過退場時為平手局面，無緣奪勝。水手三任後援投手合計3局投球1分未失，麥基爾（Matt Magill）拿下本季第5勝。

（影片:大聯盟官網）

希斯則是5局掉1分，投球內容並不差，不過因用球數來到106球而退場休息，接著白襪啟用牛棚車輪戰，直到9局都力保不失，無奈最後功虧一簣，卡洛米遭納瓦耶茲砲擊，苦吞第4敗。

水手延長賽贏球。（法新社）

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