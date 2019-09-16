MLB》戰績好錯了嗎？ 洋基球迷遭加收千元嗆：覺得被羞辱

洋基隊本季戰績長紅，導致票價也不斷上漲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊本季戰績始終維持長紅，今年幾乎篤定能夠打進季後賽，這也導致他們的票價上漲，一位死忠洋基迷就向媒體透露，洋基隊加價的行為對球迷而言近乎「羞辱」。

《紐約郵報》報導指出，一位名叫Justin Some的球迷指出，洋基隊現在正在勒索他們最死忠的球迷，同時只在乎香檳席的觀眾。27歲的季票擁有者Some說：「我不玩了。」Some在本季前持有2張在球場較高位置的季票2年，但今年球隊卻在季後賽向他多要了92美元，理由是他下個賽季沒有打算買季票。「這很令人震驚...這相當羞辱人。」

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Some在上個月花了1100美元買了洋基隊的季後賽門票，隨後他在上週發現他被多收了92美元。「我一開始以為那是個錯誤。」但他隨後也被洋基隊的票務人員告知，只要他沒買下個月的季票，就是得付92美元。

Some在季賽時買的是41場上層看台季票，在2018年時為1664美元，本季則漲到2067美元，而到了下個賽季則是2327美元，等於近3年就漲了40%，Some表示自己不再打算支付下季的季票。

Justin Some。（圖片取自紐約郵報）

這則事件讓網路上的輿論發燒，有網友嘲諷洋基隊這件事根本就是笑話，也有人認為，這件事情摧毀了他們最愛的事情，那就是去洋基球場看球。還有人說道：「我必須說服自己，這個我喜愛的隊伍，跟那些設定票價的人沒有關係。」

同時也有洋基隊的一位發言人說道，改變票價是行之有年的事情，並不是洋基球場獨有的。

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