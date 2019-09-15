中職》激情過後 兄弟教頭伯納坦言對獅隊「非常失望」

中信兄弟總教練伯納。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕經過戲劇化的「傳統一戰」後，兄弟教頭伯納對於昨晚獅隊的處理方式坦言「非常失望」，雖然對於8局下他出場向獅隊代總教練劉育辰叫囂的場面不願多談，但他說：「這是我棒球生涯從未碰到過的狀況。」

象獅在昨晚8局下歷經兩次板凳清空的狀況，第一次就是伯納狀似不滿劉育辰和主審蘇建文討論過久，出場指著劉育辰叫囂。今天賽前對於還原當時狀況，伯納顯然不願多談，只說：「這就是棒球場上的一部分，要解決的事在場上解決，（媒體）不需要知道太多細節。」

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對於媒體詢問伯納是否不滿劉育辰是在拖延比賽時間，伯納則說：「對方的行為非常不專業、非常糟糕，在我棒球生涯沒有遇見過，我們現在打的是職業聯盟，是男人和男人間的對決，不該用少棒的方式去處理。」

昨日兄弟與獅隊2度口角並發生對峙。（資料照，記者黃志源攝）

伯納對於昨晚聯盟工作人員、場務人員和裁判處理場面的行為都予以肯定，認為他們都很盡力，只是對於獅隊的處理方式不滿。儘管聽聞媒體表示劉育辰只是希望確認場地安全，伯納表示他也認同場地必須是安全的，但他強調：「即便是整理場地，動作還是可以快一點，而且過程中也有很多不必要的動作，像這樣確認場地的事情就交給主審，教練不需要過多的介入。」

「不過今天又是新的一天，我們就專注於今天比賽。」伯納表示不願再多談昨晚爭議，希望把焦點放回今晚比賽。

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