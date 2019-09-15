中職》象獅大亂鬥之後 陳江和、江奕昌上演「大和解」（影音）

〔記者倪婉君／台南報導〕在昨晚「大亂鬥」之後，昨晚被驅逐出場的象、獅教練陳江和及江奕昌，在賽前一起合照「大和解」；照片中還有獅隊練習生郭信甫入鏡，他表示：「我最無辜啦，公親變事主。」

昨晚8局下的兩次板凳清空衝突，陳江和及江奕昌因為相互推擠的動作很大，被聯盟處以驅逐出場。兩人賽前都說不是針對對方，也相互擁抱、上演大和解。

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陳江和（右）與江奕昌上演大和解。（記者倪婉君攝）

其中還有球迷說陳江和不但「衝最快」，還是衝著獅隊代總教練劉育辰去，他還笑說：「拜託，我怎麼會衝著育辰，南英出來的學弟，只有他最尊重我。」

陳江和說明昨天他為什麼都帶頭衝出去，「我是隊長，又是教練，身為球隊的老大哥，以我的立場，當然要衝出去。」尤其是在江忠城投出觸身球之後，陳江和為了衝出去保護投手，自然是一馬當先。

只是陳江和及江奕昌演變成相互衝撞的場面，他則說：「我不是要去撞江奕昌，因為他挺出來，我也挺過去，結果變成剎不住車，就好像互相衝撞。」陳江和也很無奈地說：「真是有夠衰，奕昌也很衰，對他也很不好意思，但大家都是為自己的選手，這是一定的。」

但還有一個人也很衰，就是獅隊練習生郭信甫，因為一開始聯盟是宣布他和陳江和要被驅逐出場，後來經過確認之後，才改為江奕昌。郭信甫說：「我最無辜了，是要出去勸架，結果居然公親變事主。」

「人家不是說一『戰」成名，我這叫做一『驅逐」成名了。」郭信甫笑說。

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