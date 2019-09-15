中職》賽前提醒球員要克制 「辰總」也解釋為何椅子飛出來

統一獅代總教練劉育辰。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕經過激情一戰後，統一獅代總教練劉育辰今天除了重申自己替球隊爭取權益的立場，也提醒球員這場比賽要克制。

將近7小時的「傳統一戰」結束後，不少網友認為這場比賽除了有以往主、客隊的傳統加油方式，還出現兩度板凳清空的場面，都完美「復刻」昔日比賽的場景，其中從獅隊休息室丟出來的紅色塑膠椅，也被認為很有過往獅象戰的FU。

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昨役8下看到江亮緯被觸身球砸中，劉育辰衝出休息室後，一把椅子也從他身後扔出來，不少球迷都在問：「椅子哪來的?」劉育辰表示那應該是教練不小心踢出去的，「不然如果要砸人，那麼近，也會砸到自己人啊!」

至於談到兄弟教頭伯納在8下出場對著自己叫囂，劉育辰仍然搞不清楚為什麼他這麼生氣，表示：「其實就是場中的權益，我一定要去爭取，該做的事還是要做，他可以去問主審我是不是在干預比賽，但他不是找裁判，而是找我。」劉育辰表示自己當時不是在拖延比賽，只是確認場地安全，還強調事實上在雙方教練和主審討論決定要繼續比賽的時候，他就跟主審說：「既然決定要打，就算打到12點，也一定要打完喔!」

兄弟總教練伯納。（記者黃志源攝）

不過在激情過後，劉育辰賽前仍叮嚀球員這場比賽要克制一下，「因為昨天已經有情緒上來，今天面對楊志龍的投球，可能多多少少會有一些不小心的球過來，大家還是要克制一下。」

加上今晚又是彭政閔在台南的最終戰，劉育辰表示：「希望今天是完美的比賽，給恰哥一個最好的祝福，我想這也是到現場的球迷想要看到的。」

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