拔河》台灣之光！南投高中包辦亞洲盃拔河賽男女冠軍（影音）

〔記者謝介裕／南投報導〕叫我第1名！國立南投高中男女拔河隊在今日台灣時間晚上約6時左右，在亞洲盃拔河錦標賽決戰中，雙雙遭遇地主泰國隊，但男、女隊員們沉著應戰，克服滿場替泰國隊加油的客場劣勢，雙雙以2比0的比數擊敗泰國隊，締造包辦該賽事男女冠軍的傲人紀錄，也再度揚名國際為台灣爭光。

南投高中女子拔河隊（右）在泰國世界盃拔河錦標賽冠亞軍賽中，對上地主泰國隊情形。（記者謝介裕翻攝）

南投高中女子拔河隊在泰國世界盃拔河錦標賽奪冠後，大家一起開心合照。（記者謝介裕翻攝）

此次亞洲盃拔河錦賽在泰國曼谷登場，男子隊計有代表台灣的南投高中拔河隊及泰國、柬埔寨、澳門、緬甸、斯里蘭卡、寮國、汶萊及尼泊爾等9隊；女子組方面包括台灣在內，總共有6隊參賽。

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南投高中男子拔河隊（右）在泰國世界盃拔河錦標賽冠亞軍賽中，對上地主泰國隊情形。（記者謝介裕翻攝）

南投高中男子拔河隊在泰國世界盃拔河錦標賽奪冠後，大家一起開心合照。（記者謝介裕翻攝）

南投高中男子拔河隊率先登場，儘管外國選手，個個人高馬大，但我國選手展現平時訓練成果，穩紮穩打，女子選手同樣展現巾幗不讓鬚眉的企圖心，也是一路過關斬將，最後在冠亞軍中，同樣與泰國地主隊狹路相逢，並在3戰2勝賽制中，男女隊員都以2比0的比分勝出奪冠，更顯得難能可貴。

南投高中秘書也是此次拔河隊領隊邱明煌表示，因應亞洲盃賽事到來，該校拔河隊男女隊員取得台灣代表權後，便積極展開集訓，平日上午6時開始勤練跑步、肌力等各項拔河基本動作，晚餐過後，則在室內加強重量訓練，連暑假也未休息，如今雙雙達成奪冠目標，可說是大家辛勤耕耘下的果實，更備增甜美、喜悅﹗

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