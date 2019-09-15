籃球》摩曼頓天王盃落幕 「小土愛生氣」首度連霸

「小土愛生氣」成為賽史上首支連霸成功的男子球隊。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕第四屆摩曼頓天王盃三對三籃球賽今進行最終決賽，最終「天王」稱號由「LOVE LIFES（女子組）」、「小土愛生氣（大專社會組）」、「富明國際（高中組）」以及「皓崴大雞雞（國中組）」奪下。

挾帶地主優勢，國中組「皓崴大雞雞」決賽技壓「奕嘉帥哥隊」封王，「皓崴大雞雞」樓皓崴表示，先前就有在大魯閣草衙道WeSport籃球場打球的經驗，對於場地相對熟悉。

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不分年齡的「大專社會組」以及「女子組」，決賽過程相當膠著，對上前一天擊敗3連霸強權「小甜心」的「郁豐農業」，「LOVE LIFES」在「闕姐」闕麗鶯穿針引線下突破僵局，登上新科女子組「天王」寶座。闕姐透露，距離上次北區預賽已經超過1個月，在這１個月期間，她們特別加強肌力訓練，才能做出許多高難度動作，此趟專程下高雄可說是有備而來。

「小土愛生氣」是天王盃賽史首支連霸成功的男子隊伍，扮演隊上靈魂人物的程坤貴表示，「在別人看不到的地方，我們針對防守給對方做足壓迫，才是贏球的關鍵。」已經38歲的他，為明年天王盃許下願望，希望能完成3連霸後完美退休，同時他也給後輩們建議：「現在年輕球員單打能力都比以前好，在三對三比賽中，只要把自己的打法聰明化，一定會比我們更好。」

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