世界盃》盧比歐轟下20分 西班牙大勝阿根廷奪隊史第二冠

西班牙奪下隊史第二座世界盃冠軍。（歐新社）

〔記者廖聿偉／台北報導〕世界盃男籃冠軍戰，西班牙「金童」盧比歐轟下全場最高20分，中鋒M.加索則進帳14分、7籃板和7助攻，聯手率隊95：75大勝阿根廷，喜迎隊史第二座冠軍。

西班牙開賽就拿下14：2的猛攻，一路壓著阿根廷打；第三節無敵艦隊再拉出一波12：1的高潮，將分差拉大到全場最多的22分，提前將金牌收入囊中。末節阿根廷才甦醒，單節攻下28分，可惜大勢已去，分差始終維持在雙位數，黑馬驚奇畫下句點。

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2019年對於M.加索是最難忘的一年，在今年六月才幫助多倫多暴龍拿下隊史第一座NBA總冠軍；相隔三個月，又在世界盃帶領祖國奪冠，一年兩度享受王者榮耀。上一位同時能在同年拿到NBA和世界盃冠軍的球員是2010年湖人隊的前NBA球員歐登（Lamar Odom）。

西班牙已是歐洲籃壇霸主，甚至被視為最能威脅美國霸業的球隊。西班牙自2006年奪下世界盃金牌後，拿下三屆歐錦賽冠軍，2008和2012年奧運會年則拿下銀牌，2016年里約奧運也有銅牌，如今世界盃再度奪金，也奠定西班牙籃球強權的地位。

西班牙奪下世界盃冠軍。（路透）

阿根廷雖與冠軍擦身而過，但陣中無現役NBA球員，卻一路過關斬將，直到最後一戰才吞敗，拿下隊史第二面銀牌。

阿根廷39歲老將史柯拉則寫下生涯新里程碑，昨達成籃球世界盃第41場出賽，追平巴西傳奇球星馬西歐，並列史上最多。可惜史柯拉此戰遭西班牙嚴防，僅攻下8分，無緣幫助阿根廷拿下隊史第二冠。

西班牙奪下世界盃冠軍。（路透）

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