中職》「算是在台南的最後1分打點」 恰恰的台南最終戰很有梗

中信兄弟彭政閔。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕在台南球場的生涯最終戰，「恰恰」彭政閔雖然5打數未敲出安打，卻是在10局下輪到他打擊時，獅隊終結者陳韻文就投出暴投失分，成為兄弟以3：2贏球的致勝關鍵，他笑說：「算是我在台南球場的最後1分打點。」

獅隊代總教練劉育辰賽前就說，「希望今天是完美的比賽，給恰哥一個最好的祝福，我想這也是到現場的球迷想要看到的。」結果此役雖打到延長10局，但不像前役出現衝突，也算是送給全場7098名球迷和恰恰一場「完美比賽」。

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恰恰擔任先發第3棒指定打擊，前4打席都擊出高飛球被接殺。但雙方打完9局以2：2平手，戰線拉到第10局，也給了恰恰最後一次打擊機會。

當時兩出局三壘有人，恰恰面對陳韻文的投球，結果第1球就是失控的暴投球，他在本壘也趕快指揮三壘的林書逸跑回本壘。這1分就成決定比賽的關鍵分，是恰恰的「另類打點」，MVP也很另類，頒給在9局下展現長傳本壘阻殺臂力的外野手岳東華，因為他阻止獅隊的致勝分。

中信兄弟代跑林書逸（中）在１０局上利用投手暴投回本壘攻下致勝分。（記者黃志源攝）

「很可惜，沒辦法在這麼多球迷面前、在台南球場打出安打，算是比較可惜的一點。」恰恰對於最終戰以0安收尾的結局感到遺憾。

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