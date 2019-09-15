中職》嘟嘟的「實用禮物」揭曉 恰恰猜錯了

曾經是彭政閔在美和中學的學弟高國慶、潘武雄及潘威倫合送給彭政閔檜木椅，並當場幫他按摩。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅今晚為「恰恰」彭政閔舉行盛大的最終戰感謝儀式，高國慶、潘威倫和潘武雄等3位獅隊球員還準備禮物送給恰恰學長，但這份禮物讓恰恰完全沒猜到，他還笑說：「我還以為是書桌咧!」

彭政閔是高國慶、潘威倫和潘武雄在美和的學長，因此他們三人之前就在商量要送什麼「引退禮」才好。面對媒體的詢問，潘威倫之前保密到家，只肯透露「非常實用」，直到今天賽前，他才加碼提示：「恰恰每天都用得到。」

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曾經是彭政閔在美和中學的學弟高國慶、潘武雄及潘威倫合送給彭政閔檜木椅，並當場幫他按摩。（記者黃志源攝）

結果在引退儀式上答案揭曉，恰恰把禮物包裝拆開後發現是椅子也笑了。高國慶代表發言：「這個椅子是檜木，嘟嘟說檜木在台灣算是國寶，恰恰就是棒球的國寶，所以我們3個也想了很久，才決定這應該最適合他。」

3人也請恰恰坐上寶座，並作勢幫他槌背、捏腿，「希望恰恰在球員生涯結束之後好好休息，再為後輩做一些事。」高國慶說。

儘管沒猜到學弟的禮物，恰恰仍感謝地說：「非常感謝學弟們，希望接下來就看他們的表現，讓更多球迷感動、繼續支持中華職棒。」

統一獅球團送給中信兄弟彭政閔自己在台南球場紀錄版。（記者黃志源攝）

統一獅球團送給中信兄弟彭政閔自己在台南球場紀錄版。（記者黃志源攝）2

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