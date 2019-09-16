巴黎體操世界挑戰盃 唐嘉鴻單槓鍍銅

〔中央社〕揮別上半年度腳傷重新出發的台灣體操好手唐嘉鴻，今天在法國巴黎的體操世界挑戰盃單槓決賽，以難度分6.0、執行分8.550、總分14.550拿下銅牌。

今年世界體操錦標賽將於10月4日在德國斯圖加特（Stuttgart）舉行，台灣體操雙雄李智凱與唐嘉鴻為備戰世錦賽，提前先飛往巴黎參加世界挑戰盃暖身，另一方面也提前適應歐洲時差，待比賽結束後就直接轉往德國。

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稍早「鞍馬王子」李智凱在鞍馬決賽，因嘗試全新套路兩度落馬導致分數不如預期，最終以12.350分排名第7作收，不過教練林育信倒是不在意，他透露李智凱後移位加轉體的難度分數已被裁判認可，若套路完整難度分將可達到6.7分，此行目的已達成。

而稍晚出賽的唐嘉鴻，在預賽單槓以總分14.150分，在41名參賽選手中排名第4，順利晉級決賽，而他在決賽的表現升級，拿下比預賽更優的14.550分收下銅牌，而2017年世錦賽單槓金牌得主、克羅埃西亞名將舍比奇（Tin Srbic）以14.900的高分稱王，俄羅斯的艾爾特卡夫（Sergei Eltcov）摘銀。

唐嘉鴻在單槓預賽的難度分達6.2，不過執行分只有7.950分，他在決賽將難度分下修至6.0，不過執行分卻拿下決賽8人當中次佳的8.550，代表整套表演完成度非常高，也替他接下來轉戰世錦賽注入了一劑強心針。（編輯：陳彥鈞）

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