桌球》激戰5點扳倒香港 台灣女隊睽違19年重返亞洲四強

陳思羽。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕2019年亞洲桌球錦標賽昨在印尼日惹點燃戰火，國泰女將陳思羽表現出色獨拿兩點，幫助台灣隊在女子團體8強戰以3:2力退上屆銅牌香港隊，繼2000年之後再度闖進4強。

上屆亞錦賽，台灣隊從女子組第二級一路殺進8強，最後獲得第六名，本屆直接從爭冠組8強出發。

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台灣隊在2016年世界團體桌球錦標賽8強戰曾以3:2力克香港，勇奪銅牌，創下純本土球員最佳成績，但同年在里約奧運女團首輪以1:3敗給香港，無緣8強。

台灣隊昨晚推出世界排名23的陳思羽打頭陣，她發揮出色，以11:9、11:1、11:8擊潰世界排名11的香港一姐杜凱琹，為台灣隊搶得頭彩，也將兩人生涯對戰紀錄扳成5勝5負，平分秋色。

接手上陣的台灣一姐鄭怡靜，在第4局精采化解兩個局點後，以11:8、8:11、11:8、13:11解決世界排名37的李皓晴，寫下對戰15連勝紀錄，也幫助台灣隊以2:0聽牌。

第三點較量，世界排名54的鄭先知對上排名31的蘇慧音，雙方勢均力敵，一路纏鬥至決勝局，鄭先知雖驚險化解1個賽末點追成丟士，但最終仍以8:11、11:3、7:11、11:6、10:12飲恨，也讓香港保住一線生機。

世界排名第10的鄭怡靜，隨後以6:11、5:11、12:14不敵杜凱琹，關門不成也讓香港隊扳平戰局。

決勝第五點，狀況火燙的陳思羽展現鋼鐵般的防守功力，讓李皓晴頻頻自爆，最後以11:7、11:6、11:4高奏凱歌，帶領台灣女子隊睽違19年後重返亞洲四強行列，下一輪可能遭遇日本隊。

另一場女團8強戰，尋求7連霸的中國隊以直落三輕取北韓，率先拿到4強門票。

鄭怡靜。（資料照，法新社）

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