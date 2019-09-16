陳思羽包辦兩勝 女團19年後再闖桌球亞錦賽4強

〔中央社〕台灣桌球女將陳思羽今天一人包辦2勝，靠著她帶領下，中華女子桌球代表隊在亞洲桌球錦標賽女團8強，以3比2扳倒強敵香港，隊史相隔19年後再次闖進亞錦賽4強。

2019年亞洲桌球錦標賽昨天在印尼日惹登場，中華女團以第6種子之姿直接晉級8強，首輪遭遇連兩屆銅牌得主香港。

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世界排名23的陳思羽擔任開路先鋒，她先以直落三輕取世界排名11的香港一姐杜凱(王王木)，又在最後決勝第5點，再以直落三橫掃李皓晴，成為中華隊闖進4強的頭號功臣。

兩年一度的亞洲桌球錦標賽，自2000年後改為奇數年舉辦，中華女團上次闖進4強，則是2000年杜哈亞錦賽，當年中華隊拿下銀牌，今年則是靠著陳思羽一人包辦兩勝、且以未失一局的完美表現帶領下，再次領軍叩關4強。

今天女團8強陳思羽率先開胡後，接下來台灣一姐鄭怡靜接力以3比1扳倒世界排名37的李皓晴，也助中華隊取得「聽牌」優勢，可惜第3點的鄭先知，以2比3惜敗香港小將蘇慧音，沒能一鼓作氣拿下勝利。

接下來鄭怡靜再次披掛上陣，這回她在一路挨打的情況下，連續以6比11、5比11、12比14不敵杜凱(王王木)，也讓對手把戰局扳平成2比2。

所幸擔任「終結者」的陳思羽沒讓隊友們失望，她以11比7、11比6、11比4輕鬆拍下李皓晴，率隊以3比2險勝香港，也粉碎對手連續4屆闖進亞錦賽女團4強的美夢。（編輯：陳彥鈞）1080916

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