體操》克服兩大危機！唐嘉鴻奪挑戰盃單槓銅牌 為世錦賽添信心

唐嘉鴻。（資料照，大專體總提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣體操好手唐嘉鴻今日凌晨在法國世界挑戰盃單槓決賽，克服身體痠痛及槓上險些發生失誤等問題，以14.550分奪銅，使他更具信心面對10月4日登場的德國世錦賽。

唐嘉鴻首日吊環資格賽因手皮出問題，動作已完成70％仍被喊停，休息不到10分鐘，才完成整套吊環動作並拿到分數。

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在短時間連做二次吊環，唐嘉鴻身體明顯感到疲憊，單槓決賽也帶著痠痛身體出征。教練翁士航認為，比賽狀況瞬息萬變，各式情況都可能出現，這次資格賽的意外，能使唐嘉鴻汲取寶貴經驗，未來遇到問題更有能力解決。

唐嘉鴻決賽還險些發生致命失誤，所幸憑藉近年累積的大賽經驗，成功化險為夷，迅速把動作調整回來，搶下生涯首面挑戰盃銅牌。

唐嘉鴻今年上半年因傷在世界盃單站無突出表現，6月蒙古亞錦賽才揮別傷勢，奪單槓銀牌，7月拿坡里世大運更一舉摘金，重拾信心。

有世大運的成功經驗，唐嘉鴻及翁士航這次將法國賽視為檢驗站，重點項目單槓發揮達賽前設定的目標。翁士航透露，此行收穫滿滿，不只能檢驗唐嘉鴻的身體狀況，也發現技術層面的問題，在接下來3週訓練能對症下藥，有信心助愛徒於世錦賽用最佳狀況再創高峰。

唐嘉鴻、李智凱與台灣體操隊成員將續留法國，於該國體操訓練基地展開移訓，預計20日至德國並進駐世錦賽比賽場地，提前適應環境。

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