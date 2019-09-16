MLB》小熊打爆海盜、三連戰共灌47分 追平20世紀後紀錄

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊持續殺紅眼，今天在主場迎戰匹茲堡海盜，布萊恩（Kris Bryant）單場雙響砲進帳4打點，小熊全場共敲5轟，終場以16：6輕取對手。小熊不但在三連戰橫掃海盜，3場共打進47分，追平20世紀後的隊史紀錄。

小熊全場敲出19安，布萊恩有一發三分彈、和一發陽春砲，共打進4分打點。史瓦伯（Kyle Schwarber）包含一發兩分砲在內，單場3安3打點；哈普（Ian Happ）有一發兩分砲，拉克羅伊（Jonathan Lucroy）也有一發陽春砲。

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小熊布萊恩單場雙響砲進帳4打點。（美聯社）

這次三連戰碰上海盜，小熊分別以17：8、14：1、16：6大勝。大聯盟官網報導，小熊在隊這次三連戰共打進47分，追平隊史在現代棒球年代的紀錄。

小熊隊史在三連戰合計得到最高分數為48分，發生在美國時間1984年的7月23日至25日，對手同樣是海盜隊；而小熊隊這次三連戰每場至少得14分，追平1993年老虎、1930年小熊、1928年海盜、以及1901年海盜等隊紀錄。

小熊先發昆塔納（Jose Quintana）僅投2.1局失5分無關勝敗，威克（Brad Wieck）投0.2局送出2次三振，收下大聯盟生涯首勝；海盜先發威廉斯（Trevor Williams）投2.1局失7分，吞本季第7敗。

小熊布萊恩單場雙響砲進帳4打點。（今日美國）

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