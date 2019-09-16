MLB》蘇亞雷斯雙響砲並列全壘打王 劍指A-Rod洋基時期紀錄

〔體育中心／綜合報導〕紅人今作客響尾蛇主場，當家重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）再度開轟，且是單場雙響砲演出，本季全壘打數來到47轟，正式與大都會超級新人阿隆索（Pete Alonso）並列聯盟全壘打王。

2018年開季前決定以7年6600萬美金綁住蘇瓦雷斯的紅人隊在第二年就證明自己精準的眼光，這位當家三壘手本季在打線上多項數據都冠居全隊，扛起攻擊核心重任、在隊上老大哥沃托（Joey Votto）身手逐漸退化之際，頗有接棒意味。

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除追上阿隆索外，蘇瓦雷斯今也追平1996年洛磯「大貓」賈拉拉加（Andres Galarraga）保持的委內瑞拉選手單季最多轟紀錄，距離國聯三壘手最多的單季48轟也只有一步之遙，目前紀錄保持人為費城人名人堂球星史密特（Mike Schmidt）及去年高掛球鞋的「崔哥」貝爾崔（Adrian Beltre）。

除上述里程碑外，今年球季蘇瓦雷斯若有望達到52轟，就能同時追平1977年由佛斯特（George Foster）保持的隊史紀錄，有機會達成54轟的話，將會追平由前洋基球星A-Rod保持的大聯盟三壘手單季最多轟紀錄。

蘇瓦雷斯今有單場雙響砲的表現。（法新社）

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