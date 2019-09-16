U18世界盃》不甩教練？傳日本監督指示偷暗號 遭選手拒絕

日本隊總教練永田裕治。（資料照，記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕2019年U18世界盃棒球賽，由甲子園明星組成的日本隊，最後以第5名作收，繼2012年後再度無緣闖進4強。有日本媒體爆料，日本隊總教練永田裕治在比賽中下指示要偷暗號時，卻遭選手拒絕。

日媒《夕刊富士》報導，日本隊在超級循環賽最後一戰面對澳洲，根據高校野球相關人士透露，永田裕治下達跑者到二壘後，要偷暗號給打者的指示。

請繼續往下閱讀...

該媒提到，偷捕手暗號、傳達給打者的舉動，這種違反體育精神的行為，日本高校野球從1998年就禁止。日本職棒方面，太平洋聯盟和中央聯盟也都禁止偷暗號。

日本隊。（資料照，記者羅志朋攝）

但偷暗號在國際比賽中是不成文規定，若被發現，打者很可能會挨報復觸身球。而日本和澳洲之戰，選手拒絕偷暗號，也沒有真的去做，一旦被抓包，有可能會遭受國際的批判。

日本隊陣中包含投手奧川恭伸、捕手山瀨慎之助、飯塚脩人等選手，曾在今年春季的比賽中陷入偷暗號的疑雲。該媒認為，日本隊教練在選手面前作出偷暗號指示，此舉令人難以理解。

日本高等學校野球聯盟在去年U18亞錦賽和本屆U18世界盃前，都舉辦國際裁判說明會，向選手提醒大比分差時，不要執行短打、盜壘等不成文規定的行為。但永田裕治則是相當不滿，認為短打、盜壘都是由休息區發出指示，不能讓選手判斷。

U18世界盃日本隊教頭永田裕治。（資料照，記者羅志朋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法