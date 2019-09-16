MLB》運動家破單季全壘打記錄 系列賽橫掃遊騎兵

明星三壘手查普曼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家持續作客出戰遊騎兵，傷癒復出的運動家王牌投手馬奈亞（Sean Manaea）主投6局無失分摘勝，明星三壘手查普曼（Matt Chapman）在9局上錦上添花，敲出一發破隊史單季最多全壘打記錄的陽春砲，終場運動家以6：1擊敗對手，系列賽完成橫掃，近期打出一波6連勝小高潮，續佔美聯外卡龍頭。

月初才剛從傷兵名單回來的馬奈亞，今主投6局僅被敲3安打無失分，送出6次三振，本季第2勝入袋，復出後3次先發，主投18局僅掉1分，防禦率0.50。

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馬奈亞缺席球隊本季大半賽事，目前手臂恢復情形良好，可望在先發輪值中持續替球隊做出貢獻，他表示，「我很樂意為這支球隊付出，這一年每個人都在磨練自己，我的回歸盼能讓隊中投手得到紓解，我認為這是巨大的。」

運動家王牌投手馬奈亞。（美聯社）

3局上，希米恩（Marcus Semien） 敲出一發2分砲，助球隊先馳得點，這支全壘打是球隊本季第243轟，追平1996年創下的單季全壘打記錄；9局上，查普曼追加1支陽春砲，正式破隊史單季最多全壘打記錄。

3局上，希米恩敲出一發2分砲。（美聯社）

運動家陣中有7名選手全壘打數來到20支，希米恩、查普曼及奧爾森（Matt Olson）更是衝破30，運動家上一次單季有3名球員達30轟，是2001年的吉昂比（Jason Giambi）、查維茲（Eric Chavez）及特哈達（Miguel Tejada）三人組合。

7局下，運動家農場頭號大物魯薩多（Jesus Luzardo）登板接替馬奈亞投球，他力投3局被敲2支安打送出4次三振失1分，進帳生涯首次救援點。

運動家農場頭號大物魯薩多。（美聯社）

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