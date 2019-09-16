MLB》展現老將價值！ 普侯斯單場4打點助天使止6連敗

普侯斯全場4打數2安打，包含5局下的3分砲，打進4分打點。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在大谷翔平、厄普頓（Justin Upton）及楚奧特（Mike Trout）相繼宣告報銷後，39歲老將普侯斯（Albert Pujols）在對上光芒的比賽挺身而出，全場4打數2安打，包含5局下的3分砲，打進4分打點，助天使在主場以6：4擊敗對手，終止近期6連敗。

1局上，光芒靠2支安打及艾奎拉（Jesus Aguilar）的高飛犧牲打先馳得點。下半局，普侯斯立即做出回應，敲出右半邊巧妙落地二壘安打，送回擊出一壘安打的西蒙斯（Andrelton Simmons），雙方戰成平手。

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值得一提，普侯斯在下棒打者卡胡（Kole Calhoun）打擊時，還上演盜三壘成功，這僅是他本季第2次盜壘成功，但已超越去年的1次，生涯單季最多盜壘次數為2005、2009年的16次。

2局下，天使藉由4支安打再下兩成，取得3：1領先。5局下，普侯斯把握球數領先，從光芒先發亞柏格（Ryan Yarbrough）手中敲出3分砲，本季第23轟出爐，生涯累積656轟，差4支將可以追上排名第5的名人堂球星梅斯（Willie Mays），比數被拉開至6：1。

普侯斯去年動了左膝及右肘的手術，春訓時依照球隊計劃做訓練，努力成果也反映在成績上。他是天使本季唯2未缺席球隊賽事的球員，另一位則是卡胡。截至今日普侯斯已敲出23發全壘打、貢獻89分打點，打擊火力也隨比賽進行持續加溫，下半季48場比賽已打進44分打點，在球隊排名第2，僅次於稍早宣布接受右腳手術的楚奧特。

8局上，光芒強打米德斯（Austin Meadows）雖炸了一發3分砲，但仍無法幫助球隊贏球，終場天使以2分差勝出，中繼上場的N.拉米瑞茲（Noe Ramirez）摘第5勝，後援投手羅布雷斯（Hansel Roble）進帳第21次救援點，亞柏格則吞第4敗。

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