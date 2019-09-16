MLB》10月哪隊牛棚最不會自爆？洋基的實力連官網也掛保證

同城的兩隊終結者有截然不同的命運，狄亞茲（左）已多日未出賽，查普曼仍是洋基最放心的存在。（今日美國、美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網近日為有機會進軍季後賽的14隊進行牛棚評比，大都會隊被選為牛棚「驚嚇指數」最高的一隊，而洋基因為有鐵牛棚撐腰、毫無意外的成為最不需要擔心的一支隊伍。

牛棚最堪憂的前三名分別為大都會、國民及印地安人，去年在水手豪奪救援王的狄亞茲（Edwin Diaz）轉隊後判若兩人、已經被從終結者大位拔除，且9月8日後就未再出賽，空下的位置暫由魯戈（Seth Lugo）及威爾森（Justin Wilson）頂替，實驗結果如何還有待觀察；本季牛棚一直是個大問題的國民隊，自從8月16日杜立托（Sean Doolittle）拿下救援成功後，這段期間再也沒有人能夠拿下救援點、且整體防禦率高達4.99。印地安人當家終結者韓德（Brad Hand）目前還躺在傷兵名單、歸期未定，多虧老經驗的教頭法蘭柯納（Terry Francona）在牛棚使用上展現運籌帷幄功力才免於崩盤。

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而在排行榜上名列後段班11-14名、也就是較不需要擔心的球隊則依序是紅雀、釀酒人、光芒以及洋基，紅雀有當家終結者馬丁尼茲（Carlos Martinez）坐鎮，他在明星賽後僅砸鍋1次、目前累積19次救援成功。同區的釀酒人陣中從巨人轉隊來的波梅蘭茲（Drew Pomeranz）表現不俗、海德（Josh Hader）雖不若去年所向披靡，仍堪為可用之兵。

光芒隊本月牛棚防禦率2.45在大聯盟獨佔鰲頭，帕岡（Emilio Pagan）自7月接手終結者大任後，15次救援機會兌現了14次。洋基牛棚戰力無須多言，在終結者查普曼（Aroldis Chapman）上場前，有奧塔維諾（Adam Ottavino）、布里頓（Zack Britton）、 坎利（Tommy Kahnle）及格林（Chad Green）可任意組成勝利方程式、加上貝坦西斯（Dellin Betances ）即將歸隊，對手球隊恐怕一開賽就得先多拿幾分才有獲勝的機會。

該文作者、大聯盟官網記者賈斯提斯（Richard Justice）指出，近兩年的世界大賽冠軍、2018年的紅襪及2017年的太空人在教練團的操盤下、把先發投手移往後援，因此都能在牛棚未達到堅不可摧的狀態下奪冠，但他認為，平心而論若想要走到世界大賽這麼遠的地方，牛棚的表現還是非常關鍵。

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