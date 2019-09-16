MLB》哈波不滿好球帶吞K 他火大嗆主審遭驅逐出場（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕費城人強打哈波（Bryce Harper）今天在對紅襪的比賽中，不滿主審好球帶的判決，回到休息區後持續抱怨，遭主審驅逐出場。費城人最後以3：6輸球。

費城人4局下無人出局攻占一壘，哈波在2好1壞的情況下，面對紅襪投手波瑟羅（Rick Porcello）一顆內角90.9英哩的速球，他沒有出棒，主審G.莫拉雷斯（Gabe Morales）判定好球，讓哈波站著吞K。

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哈波先是和裁判抱怨後回到休息區，輪到隊友霍金斯（Rhys Hoskins）打擊時，哈波大吼「那球離好球差遠了」，遭主審驅逐出場。費城人總教練卡普勒（Gabe Kapler）立即上前護航子弟兵，也遭趕出場。

費城人總教練卡普勒（左）上前護航子弟兵，也遭趕出場。（今日美國）

大聯盟官網報導，哈波賽後表示，「我不同意那球是好球，我回頭看了他說，『嘿，那不是好球』，他看著我就像是說著，『是好球，蠢蛋。』。我走回去並想著，『也是他是對的』。」

但哈波回去看了重播畫面後，確認那球非好球，他回到休息區後，對著本壘板大吼，「離好球差多了。」就被主審驅逐出場。

「我回來後就說，『離好球還差很多』。」哈波表示，「然後他就把我趕出去了。通常如果我說『還差很多』，不會立即被趕出場，我就會閉嘴、繼續待在場上比賽。」

哈波說，「你永遠不會想要被趕出場，在說了那句話後，我不認為會被驅逐出場。」他說，「如果你繼續抱怨、游走在邊緣，有些裁判能接受，但有些裁判則不會。」

費城人最後以3：6輸球，先發瓦加斯（Jason Vargas）僅投3局失5分4分自責，吞本季第8敗；紅襪先發波瑟羅投5局失2分，獲本季第13勝。費城人輸球後，和國聯外卡第二的小熊有4.5場勝差，季後賽之路漸行漸遠。

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