MLB》布朗驚天逆轉滿貫彈 釀酒人團隊全壘打數創新高

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人強打布朗（Ryan Braun）今天在客場對紅雀之戰，9局上揮出逆轉滿貫砲，幫助球隊以7：6贏球。釀酒人也以團隊232轟，刷新隊史單季最多轟紀錄。

兩隊打完前8局，釀酒人以3：4落後，9局上紅雀推出甘特（John Gant）後援，他一上來連投2次保送，雖然投出1次三振，但又投出保送，讓對手1出局攻占滿壘。紅雀派韋伯 （Tyler Webb）後援，解決釀酒人摩斯塔卡司（Mike Moustakas），紅雀再換費南德茲（Junior Fernandez）後援。

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釀酒人強打布朗揮出逆轉滿貫砲。（美聯社）

釀酒人輪到布朗打擊，前面4打數都沒表現的他，在2出局滿壘、2好3壞的情況下，一棒揮出左外野滿貫砲，本季第20轟出爐，釀酒人逆轉戰局。

9局下釀酒人推出終結者哈德（Josh Hader）關門，雖然被艾德曼（Tommy Edman）敲兩分砲，最後仍驚險關門，釀酒人以7：6贏球，哈德收下本季第33次救援成功。

此戰釀酒人除了布朗外，史班根柏格（Cory Spangenberg）也敲出兩分砲，讓球隊今年的團隊全壘打數來到232支，超越2007年的231支，創下新高。

釀酒人在這次三連戰拿下2勝，離國聯外卡第二的小熊有1場勝差，與國聯中區龍頭紅雀仍有3場勝差。

釀酒人強打布朗揮出逆轉滿貫砲。（今日美國）

釀酒人強打布朗揮出逆轉滿貫砲。（美聯社）

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