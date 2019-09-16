游泳》上節目回應拒合照風波 孫楊嗆要用成績說話「他們很難超越我」

銀牌得主澳洲泳將霍爾頓（左）當時在400公尺自由式頒獎典禮上拒絕與孫楊（中）同台。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕7月底在南韓光州舉行的世界游泳錦標賽因多國泳將在頒獎台拒絕與涉入禁藥風波的中國名將孫楊合影而引發一連串風波，而日前孫楊在作客中國綜藝節目、被問及此問題時，再次霸氣回應，會用成績做出回擊。

孫楊在今年世錦賽400公尺自由式完成四連霸，但頒獎時獲得銀牌的澳洲泳將霍爾頓（Mack Horton）卻因孫楊的禁藥風波拒上頒獎台。隨後孫楊又在200公尺自由式摘金，但英國選手斯科特（Duncan Scott）也響應「乾淨運動」（Clean Sport）拒絕和他合影，風波頓時愈演愈烈，就連目前在中國參加世界盃籃球賽的澳洲中鋒柏格特（Andrew Bogut）都曾加入戰局，在推特上說跟孫楊同台頒獎的選手「根本該用錘子把講台錘爆」，引發中國網友撻伐，而當時孫楊在接受媒體時就曾表示，自己說的話都是有憑有據的，不想跟著大家起舞。

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而近日他作客中國湖南衛視綜藝節目《天天向上》，主辦單位也特別用心幫他準備先前奪金的影片回顧。影片播畢後，主持人汪涵先稱讚能夠衛冕金牌相當困難，也以「朋友」的身分關心當時的風波。

孫楊坦言，覺得自己沒有必要太在意這些東西，「因為他們的目的就是為了影響我。」他表示會建立好自己的心態、因為在場上就是用成績說話。話鋒一轉更大批無視他的選手們非常不禮貌，「第一他不尊重他自己、他也不尊重他自己的國家，第三，他也違背了奧林匹克體育精神。我需要做的就是用最好的成績來回擊他們。」

在孫楊說話的同時，主持人群也幫腔說道，有些運動員會慣用這些「手法」來激對手。最後孫楊更霸氣地說：「我想在自由泳（式）這個領域裡面，至少在很長一段時間內，他們很難超越我。」

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