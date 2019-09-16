MLB》道奇逆轉大都會 前田健太關門守成

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在客場對上大都會，靠著吉歐可（Jedd Gyorko）9局上超前分安打，以及日籍投手前田健太關門，終場以3：2獲勝。前田健太收下本季第2次救援成功。

道奇先發畢爾勒（Walker Buehler）2局下不穩，被大都會尼莫（Brandon Nimmo）纏鬥10球後，敲出帶有2分打點的三壘安打。畢爾勒之後也穩定下來，連續解決11名打者，完成5局投球工作。

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道奇打線在4局上靠席格（Corey Seager）的安打追回1分，8局上泰勒（Chris Taylor）敲出二壘安帶有1分打點，追平比數。9局上2出局道奇攻占二壘，吉歐可揮出超前分安打。

前田健太關門。（美聯社）

道奇8局下就派出簡森（Kenley Jansen）後援，他投1局無失分完成投球工作。9局下道奇換左投寇拉瑞克（Adam Kolarek）解決康佛托（Michael Conforto）後，就推出前田健太關門，雖然他在2出局後對卡諾（Robinson Cano）投出保送，最後用三振解決代打的佩尼克（Joe Panik），道奇最後以3：2贏球。

簡森1局1K無失分獲本季第5勝，前田健太投0.2局送1K無失分獲本季第2次救援成功；大都會投手魯戈（Seth Lugo）投1.1局失1分，吞本季第4敗。

道奇在今天比賽前，由於紅雀輸給釀酒人，讓道奇確定獲得國聯分區系列賽的主場優勢。而道奇將和勇士爭取國聯冠軍賽的主場優勢。

前田健太關門。（法新社）



道奇吉歐可敲出超前分安打。（今日美國）

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