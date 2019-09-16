MLB》瓦茲奎茲首度雙響砲 塞揚強投波瑟羅13勝入袋（影音）

紅襪捕手瓦茲奎茲轟出雙響砲，挹注5分打點。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季確定無緣季後賽的紅襪，今交手仍在積極卡位國聯外卡的費城人，紅襪捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）轟出雙響砲，挹注5分打點，其中包含3局上一支石破天驚的滿貫砲，率領球隊以6：3拿下勝利，系列賽橫掃費城人，近期拉出一波3連勝。

衛冕軍紅襪本季戰績慘跌，以79勝70敗排美東第3名，美國時間9月11日客場遭藍鳥完封後，確定無緣季後賽。出戰費城人的系列賽紅襪取得2連勝，總教練柯拉表示還是會盡力把剩餘賽事打完，「我們不是在破壞別人好事，只是想贏球，本季戰績與去年比有一大段落差，我關心的是如何去取得平衡且球員們保持健康。」

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3局上，瓦茲奎茲在雙方1：1平手的情況下，掃出一支左外野的滿貫砲，助球隊再次超前比數，苦主則是費城人36歲老將先發瓦格斯（Jason Vargas），此役，他僅投3局狂失5分退場，防禦率上升至4.48，苦吞本季第8敗。

費城人36歲老將先發瓦格斯。（美聯社）

6局上，瓦茲奎茲再從費城人牛棚投手莫林（Mike Morin）手中敲出左外野陽春全壘打，生涯首度完成單場雙響砲，賽季20、21轟相繼出爐，打擊率0.273 ，對比去年打擊率0.207，全壘打僅3支，本季表現有大福度進步。

（影片來源：MLB官網）

紅襪的賽揚強投波瑟羅（Rick Porcello）先發5局失2分，飆出6次三振，摘本季第13勝。揮別近期14次先發有8場掉分至少5分的慘況。

紅襪賽揚強投波瑟羅。（美聯社）

本賽季是波瑟羅與紅襪4年8250萬美元（26.2億台幣）合約最後一年，卻無法有好表現，對於下一步動向，他沒有多想，只想先把專注力放在球場上，「這是個令人沮喪的一年，在身體和精神方面都很糟糕，但我還在紅襪隊的一天，都會努力去完成這份合約。」

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