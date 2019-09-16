MLB》費爾斯「超6」的鬍子卻不出運 賽後把它刮掉了...

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕運動家投手費爾斯（Mike Fiers）昨天先發對遊騎兵，他的新造型「G型」鬍子引起大家熱議，不過費爾斯此戰僅投1.2局就因肩傷退場，賽後就把這鬍子刮掉了。

費爾斯的「G型」鬍子一亮相，就遭不少網友惡搞。有網友就說，「你有看到我的貓嗎？」把黑貓的尾巴和費爾斯的鬍子結合在一起；另有網友打趣他是要像肉桂捲形狀般的鬍子。

請繼續往下閱讀...

運動家投手費爾斯新造型「G型」鬍子引起大家熱議。（資料照，今日美國）

《nbc sports》報導，費爾斯此戰投到第2局就因傷提前退場，賽後他就把這個「G型」鬍子刮掉了，「我受傷了，不能再繼續這樣做，就把它刮掉了。」

費爾斯也說明為何要刻意留「G型」鬍子，「就是為了搞笑，和這群傢伙一起很開心。」他說，這是個漫長的賽季，打到9月中旬，只是為了逗大家開心，「他們不認為我會這樣做、並上場投球，但我不在意。」

費爾斯表示，「我們就只是找些有趣的事情做，因為我剛好想刮鬍子，重新開始，但我們想做點有趣的事，就在GOOGLE上搜尋趣味的點子，最後他們選中這個。」

本季費爾斯先發31場，戰績14勝4敗防禦率4.09，是運動家陣中勝投最多的投手。

Mike Fiers: y’all seen my cat? pic.twitter.com/qGesMvPalD — Francisco Rodriguez （@FranciscoFF707） September 15, 2019

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法