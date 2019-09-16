MLB》這樣的深度還不夠？道奇傳有意要搶國聯打擊王

倫登將在季末成為自由球員。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕隨著球季進入尾聲，自由市場開市的日子也在不遠處，去年有哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado）兩條大魚，那麼今年季末的最受矚目的自由球員又是誰呢？大聯盟官網作家Mark Feinsand詢問大聯盟多隊高層後，得到的答案不外乎這兩名球員：太空人強投寇爾（Gerrit Cole）與國民隊三壘手倫登（Anthony Rendon）。

根據ESPN記者歐尼（Buster Olney ）日前的報導，道奇隊據傳對於倫登表達高度興趣，內部消息指出，他們有意讓透納（Justin Turner）與馬恩西（Max Muncy）輪流守一壘、將貝林傑固定在外野。

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歐尼表示，陣容相當完整的道奇會不會出手當然值得商榷，但由於隊上有許多便宜好用的年輕好手這一點，能給予他們的薪資空間比較大的靈活度，因此有機會以大約搶下倫登。再加上倫登兼具擊球技巧與長打火力的這項特質，非常讓道奇垂涎。

倫登由於生性低調的關係，一直都不是鎂光燈焦點，但其實近幾年在國民隊都能維持水準之上、甚至是MVP等級的表現，本季繳出33轟也已創下生涯新高紀錄，目前118分打點在大聯盟獨占鰲頭，打擊率0.331則暫居國聯打擊王。

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