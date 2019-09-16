MLB》老將奎托動刀休養一年後、連兩場好投 讓教頭大感驚奇

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕巨人隊33歲投手奎托（Johnny Cueto）去年動韌帶置換手術（Tommy John），休養逾一年後，直到本月才重回大聯盟。奎托今天在主場先發對馬林魚，他投5局無失分，連兩場都繳好投，助巨人終場以2：1獲勝。

奎托因右肩傷勢，今年球季直到本月10日（美國時間）才重返大聯盟投手丘。今天奎托主投5局，僅被敲3安，送出2次三振，連續兩場都繳出5局無失分好投，防禦率仍是「0」。

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巨人投手奎托連兩場繳出好投。（美聯社）

巨人3局下靠杜邦（Mauricio Dubon）的陽春砲先馳得點，7局上馬林魚博爾帝（Jon Berti）敲適時安打追平比數。8局下，巨人2出局攻占滿壘，馬林魚投手史坦內克（Ryne Stanek）發生暴投，讓巨人攻下超前分。巨人終場以2：1贏球。

大聯盟官網報導，巨人隊總教練波契（Bruce Bochy）對奎托的好投讚譽有嘉，「我不知道是否有人期待他先發有這樣的表現，仍是手術前的Johnny。」波契認為，奎托的手臂力量比手術前還要好。

奎托則說，「我很感激自己的手臂感覺良好，對自己所有的投球充滿信心。」

巨人投手奎托連兩場繳出好投。（今日美國）

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